МЮ договорился с "Реалом" о трансфере Каземиро

Каземиро. Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт английской команды.

30-летний бразильский футболист присоединится к "красным дьяволам" после завершения всех деталей.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, за трансфер Каземиро "Манчестер Юнайтед" заплатит мадридскому "Реалу" 60 млн фунтов стерлингов (еще 10 млн предусмотрено в виде бонусов).

Напомним, что Каземиро выступал за мадридский "Реал" с 2013 года. В составе "сливочных" он пять раз выиграл кубок Лиги чемпионов, трижды чемпионат Испании и один раз Кубок Испании.

Всего за королевский клуб 30-летний полузащитник провел 222 матча, в которых забил 24 гола.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1984098-myu-dogovorilsya-s-realom-o-transfere-kazemiro/