Определились четвертьфинальные пары Кубка Казахстана по футболу

ФК "Кайрат". Фото: instagram.com/f.c.kairat

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Казахстана по футболу 2022 года, передает NUR.KZ.

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Действующий обладатель национального кубка алматинский "Кайрат" сыграет с уральским "Акжайыком". "Тараз" встретится с карагандинским "Шахтером".

Серебряный призер чемпионата Казахстана "Астана" выявит сильнейшего в матче с "Мактааралом". Соперником кызылординского "Кайсара" станет шымкентский "Ордабасы".

Матчи четвертьфинальной стадии запланированы на 31 августа.

Отметим, что команды, занявшие первые места в своих группах, четвертьфинальные игры сыграют дома.

Напомним, что в групповом этапе из борьбы выбыли чемпион страны костанайский "Тобол" и лидер текущего сезона "Актобе".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1983457-opredelilis-chetvertfinalnye-pary-kubka-kazahstana-po-futbolu/