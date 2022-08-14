Определились четвертьфиналисты Кубка Казахстана по футболу

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Стали известны все восемь участников плей-офф Кубка Казахстана по футболу 2022 года, передает NUR.KZ.

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По итогам группового этапа в четвертьфинал турнира пробились алматинский "Кайрат", шымкентский "Ордабасы", уральский "Акжайык", кызылординский "Кайсар", карагандинский "Шахтер", "Астана", "Тараз" и "Мактаарал".

Добавим, что турнир покинули действующий чемпион страны костанайский "Тобол" и лидирующий в национальном первенстве "Актобе".

Матчи четвертьфинальной стадии запланированы на 31 августа, полуфиналы состоятся 19 октября, а финал - 12 ноября.

Отметим, что действующим обладателем национального кубка является алматинский "Кайрат".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1983107-opredelilis-chetvertfinalisty-kubka-kazahstana-po-futbolu/