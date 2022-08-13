"Барселона" зарегистрировала Роберта Левандовского для участия в Ла Лиге

Роберт Левандовский. Фото: James Williamson - AMA/Getty Images

Каталонская "Барселона" перед началом чемпионата Испании зарегистрировала нападающего Роберта Левандовского для участия в новом сезоне Ла Лиги, сообщает сайт чемпионата Испании.

На официальном сайте Ла Лиги появилась информация, что в качестве футболистов сине-гранатовых сегодня вечером были зарегистрированы защитник Андреас Кристенсен, хавбеки Рафинья и Франк Кессие, а также нападающий Роберт Левандовский.

Ранее сообщалось, что "Барса" к матчу первого тура Примеры против "Райо Вальекано" зарегистрирует четырех из пяти новичков.

Ла Лига одобрила активацию четвертого экономического рычага каталонским клубом, что позволило ему внести новичков в состав.

Вне заявки на игру с «Райо» останется только защитник Жюль Кунде. "Барса" сегодня сыграет первый матч чемпионата против "Райо Вальекано".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1983053-barselona-zaregistrirovala-roberta-levandovskogo-dlya-uchastiya-v-la-lige/