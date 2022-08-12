ФИФА перенесла старт чемпионата мира-2022

Катар - страна-хозяйка ЧМ-2022. Фото: pervoe.online

Руководство международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение перенести старт чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает официальный Twitter-аккаунт FIFA Media.

Благодаря этим изменениям сохранится традиция ЧМ, согласно которой турнир начинают чемпионы или сборная хозяев.

В предыдущем графике Катар отправили на третий слот 21 ноября. Турнир должны были начать матчем Сенегал – Нидерланды.

Совет ФИФА единогласным решением изменил расписание. Поединок Катар - Эквадор перенесли отдельно на 20 ноября, а его слот на следующий день получит встреча Сенегал - Нидерланды. Владельцы билетов никак не пострадают и могут рассчитывать на поддержку ФИФА в решении неудобств.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982989-fifa-perenesla-start-chempionata-mira-2022/