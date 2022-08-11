"Тобол" сыграл вничью со "Зриньски" в ответном матче ЛК

ФК "Тобол". Фото: Официальный сайт футбольного клуба "Тобол"

Костанайский "Тобол" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций сыграл вничью со "Зриньски" и по сумме двух матчей уступил боснийскому клубу, сообщает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 1:2. На 34-й минуте матча счет открыл полузащитник боснийского клуба Марио Кузе, на 53-й минуте матча новичок "Тобола" Серж Дебле сравнял счет. Во втором тайме вратарь "Тобола" Александр Мокин заработал красную карточку и костанайский клуб остался в меньшинстве.

Первый матч завершился минимальной победой "Зриньски" со счетом 1:0.

Напомним, "Тобол" во втором квалификационном раунде два раза обыграл чемпиона Гибралтара "Линкольн Ред Импс".

"Зриньски" в раунде плей-офф Лиги Конференций встретится с победителем пары "Олимпиакос" (Греция) — "Слован" (Словакия). Матчи пройдут 18 и 25 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982806-tobol-sygral-vnichyu-so-zrinski-v-otvetnom-matche-lk/