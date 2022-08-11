"Астана" подписала французского футболиста

Килан Лебон. Фото: fcastana.kz

Шестикратный чемпион Казахстана по футболу "Астана" пополнилась 25-летним нападающим из Франции Киланом Лебоном, сообщает официальный сайт столичной команды.

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Килан является воспитанником французской школы футбола.

На родине выступал за такие клубы, как "Амьен", "Париж" и "Шамбли". Последним клубом Лебона был болгарский "Берое", чьи цвета он защищал два сезона. За болгарский клуб Лебон сыграл 46 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

В столичном клубе 25-летний футболист будет выступать под 19 номером.

Напомним, что в чемпионате Казахстана "Астана" с 27-ю очками идет на втором месте, отставая от лидирующего "Актобе" на два балла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982787-astana-podpisala-frantsuzskogo-futbolista/