"Астана" подписала французского футболиста

Шестикратный чемпион Казахстана по футболу "Астана" пополнилась 25-летним нападающим из Франции Киланом Лебоном, сообщает официальный сайт столичной команды.
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Килан является воспитанником французской школы футбола.
На родине выступал за такие клубы, как "Амьен", "Париж" и "Шамбли". Последним клубом Лебона был болгарский "Берое", чьи цвета он защищал два сезона. За болгарский клуб Лебон сыграл 46 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
В столичном клубе 25-летний футболист будет выступать под 19 номером.
Напомним, что в чемпионате Казахстана "Астана" с 27-ю очками идет на втором месте, отставая от лидирующего "Актобе" на два балла.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982787-astana-podpisala-frantsuzskogo-futbolista/