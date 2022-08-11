"Реал" выиграл Суперкубок УЕФА

"Реал". Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Действующий победитель Лиги Чемпионов, мадридский "Реал" со счетом 2:0 обыграл франкфуртский "Айнтрахт" в финале Суперкубка УЕФА и в пятый раз в своей истории выиграл трофей, сообщает NUR.KZ.

Счет на 37-й минуте открыл Давид Алаба. Австрийский защитник сливочных отличился после замешательства в штрафной франкфуртцев. Второй мяч на 65-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора на счету нападающего Карима Бензема, в этом эпизоде неудачно сыграл вратарь "Айнтрахта" Кевин Трапп.

Для Бензема гол стал знаковым. Во-первых, француз впервые забил в статусе постоянного капитана "Реала". Во-вторых, довел счет своих мячей в составе "королевского клуба" до 324, а значит обогнал Рауля. Впереди — только Криштиану Роналду с 450 точными ударами.

"Реал" в пятый раз стал обладателем трофея. Теперь испанский клуб идет вровень по числу побед в Суперкубке с рекордсменами — "Барселоной" и "Миланом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982716-real-vyigral-superkubok-uefa/