Эльхана Астанова признали лучшим игроком КПЛ в июле

Эльхан Асадов. Фото: Владимир Шаповалов/ҚФФ

Полузащитник "Ордабасы" Эльхан Астанов признан лучшим игроком Казахстанской Премьер-лиге в прошедшем месяце, сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Опрос проводился среди тренеров и капитанов команд КПЛ, каждый из опрашиваемых выбирал свою тройку лучших.

В пяти июльских матчах Астанов, набравший 51 балл, забил 3 гола и отдал столько же голевых передач.

На втором месте игрок "Мактаарала" Рамазан Каримов игрок, на третьем полузащитник "Астаны" Педро Эуженио.

Лучшим тренером прошедшего месяца признан Александр Седнев из "Ордабасы". Он получил 5 голосов.

Второе место в опросе занял Али Алиев ("Кызыл-Жар"), третью строчку разделили между собой Нуркен Мазбаев ("Тараз") и Андрей Ферапонтов ("Мактаарал").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982454-elhana-astanova-priznali-luchshim-igrokom-kpl-v-iyule/