Футболиста "Боруссии" обвиняют в домашнем насилии

Нико Шульц. Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Основного левого защитника дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Нико Шульца обвиняют в насилии по отношению к своей беременной девушке, сообщает Fear The Wall.

В отношении Шульца сейчас идет расследование. Оно началось в июне, когда его бывшая девушка подала заявление в полицию, обвинив футболиста в домашнем насилии. Согласно публикации Der Spiegel, прокуратура провела обыски в доме Шульца и изъяла носители информации. Bild am Sonntag утверждает, что в распоряжении издания есть электронная переписка, логи мессенджера WhatsApp и фотографии, которые должны подтвердить обвинения.

Речь идет о событиях 2020 года. Шульц пинал беременную девушку, с которой тогда встречался, в живот за две недели до родов. Прокурор считает, что таким образом футболист пытался спровоцировать выкидыш. Девушка также утверждает, что в течение беременности он бросал ее на землю.

У девушки есть доказательства, свидетельствующие о фактах домашнего насилия. Сейчас в соцсетях распространяют скриншот чата девушки с Шульцем. Она отправила ему фотографии синяков, а он в ответ прислал селфи с преувеличенно грустным выражением лица.

"Боруссия" дала комментарий Bild в связи с появившейся информацией: "На данный момент у нас нет сведений о расследовании, связанном с личной жизнью Нико Шульца. Мы свяжемся с игроком и обсудим с ним эти серьезные обвинения".

Шульц через юриста связался с Bild и опроверг эти сведения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982243-futbolista-borussii-obvinyayut-v-domashnem-nasilii/