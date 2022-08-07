"Челси" презентовал новую выездную форму

"Челси". Фото: Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Действующий победитель клубного чемпионата мира по футболу "Челси" презентовал новый выездной комплект формы на следующий футбольный сезон, сообщает официальный сайт английского клуба.

Экипировка посвящена тренеру Теду Дрейку, который возглавлял лондонскую команду в 1952-1961 годах и считается одной из важнейших фигур в истории клуба.

В качестве основного цвета выбран белый. Наиболее заметным украшением футболок служат светло-голубые полосы с "львиным" паттерном. Также присутствуют темно-синие элементы оформления. На внутренней стороне воротника есть надпись ФК "Челси", Лондон" – это дань уважения городу, где базируется команда.

Отметим, что "Челси" сыграл в новой форме в первом туре АПЛ против "Эвертона". "Синие" победили благодаря голу Жоржиньо с пенальти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982113-chelsi-prezentoval-novuyu-vyezdnuyu-formu/