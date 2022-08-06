Джорджиньо Вейналдум перешел в "Рому"

Джорджиньо Вейналдум. Фото: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images

Центральный полузащитник сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум на правах аренды перешел в итальянскую "Рому" из французского "ПСЖ", сообщает официальный сайт римского клуба.

"Решение Джорджиньо перейти в "Рому" — еще один пример того, как игрок высочайшего уровня проявляет доверие клубу и вкладывает всю энергию для обеспечения положительного результата переговоров. Мы в восторге от его приезда.

Вейналдум обладает теми качествами, которые еще больше повысят конкурентоспособность нашей команды. Он лидер от природы, благодаря которому стал капитаном одной из лучших сборных в мире", — сказал генеральный менеджер итальянского клуба Тьягу Пинту.

Напомним, что в прошедшем сезоне нидерландский полузащитник играл за "ПСЖ" и выиграл вместе с командой чемпионат Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982058-dzhordzhinyo-veynaldum-pereshel-v-romu/