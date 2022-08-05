"Челси" купил защитника "Брайтона" за 55 миллионов евро

Марк Кукурелья. Фото: Naomi Baker/Getty Images

Левый защитник "Брайтона" Марк Кукурелья перешел в "Челси" и подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт сроком на шесть лет, сообщает официальный сайт английского клуба.

Лондонский клуб сообщил, что левый защитник подписал контракт сроком на шесть лет. Сообщалось, что "Челси" заплатит за игрока 55+7 млн евро.

"Я действительно счастлив. Переход в один из лучших клубов мира – огромная возможность для меня. Я буду усердно работать, чтобы чувствовать себя здесь счастливым и помогать команде", – сказал Кукурелья.

В минувшем сезоне воспитанник «Барселоны» сыграл 38 матчей за "Брайтон" во всех турнирах и забил один гол.

Напомним, что интерес к футболисту также проявлял "Манчестер Сити", но "горожане" не смогли договориться с руководством "Брайтона".

"Заряжайте "Экспрессы одной левой" на лучшие футбольные матчи и выигрывайте iPhone 13 Pro Max от Parimatch, а также бонусы на 800 000 тенге. Врывайтесь в рейтинг прямо сейчас!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982007-chelsi-kupil-zaschitnika-braytona-za-55-millionov-evro/