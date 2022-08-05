Лига конференций: "Тобол" уступил "Зриньски", "Кызыл-Жар" проиграл АПОЭЛу

Лига конференций УЕФА. Фото: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

Казахстанские футбольные клубы "Тобол" и "Кызыл-Жар" проиграли первые матчи в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

Петропавловский "Кызыл-Жар" на выезде уступил кипрскому клубу АПОЭЛ (0:1). Решающим стал гол Георгиоса Эфрема на 27-й минуте встречи. Ответный матч между командами пройдет 11 августа в Нур-Султане.

Точно с таким же счетом в гостях проиграл костанайский "Тобол". Действующие чемпионы Казахстана потерпели поражение от боснийской команды "Зриньски". Победный гол на 76-й минуте игры забил Нико Янкович. Ответная встреча запланирована на 11 августа в Костанае.

Напомним, что ранее во втором квалификационном раунде Лиги конференций из борьбы выбыли "Кайрат" и "Астана".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981966-tobol-i-kyzyl-zhar-proigrali-pervye-vstrechi-v-tretem-otborochnom-raunde-lk/