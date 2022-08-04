Магомед Адиев: Я не покину сборную Казахстана до истечения срока контракта

Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев заявил, что до конца отработает свой контракт с национальной сборной, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

"На сегодняшний день я сосредоточен на работе со сборной Казахстана, у меня действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола. Впереди нас ожидают важные две игры, поэтому не должно быть никаких сомнений – я не покину свою должность до истечения срока соглашения. Недавно посетил матч Кубка Казахстана «Актобе» – «Тараз», была проделана аналитическая работа. Наш тренерский штаб в полном режиме готовится к предстоящим играм против Беларуси и Азербайджана.

Что касается слухов в некоторых СМИ, то могу сказать, что такие разговоры всегда присутствуют в жизни тренера. В данный момент я нахожусь в Казахстане, просматривается ряд кандидатов, идет полная подготовка к осеннему циклу Лиги наций.

Сегодня планирую посмотреть еврокубковые матчи с участием «Кызыл-Жара» и «Тобола». Пользуясь случаем, хочу пожелать обеим командам удачи и прохода в следующий раунд Лиги конференций!", – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой КФФ.

Напомним, что контракт российского тренера рассчитан до конца этого года. Осенью сборной Казахстана предстоит сыграть решающие матчи в Лиге Наций.

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Новые игроки получают от Parimatch +200% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981804-magomed-adiev-ya-ne-pokinu-sbornuyu-kazahstana-do-istecheniya-sroka-kontrakta/