УЕФА отказал "Барселоне" в выдаче кредита

Камп Ноу. Фото: Eric Alonso/Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказал каталонской "Барселоне" в использовании доходов от ТВ-прав в Лиге чемпионов как залога для кредита, сообщает The Athletic.

Каталонский клуб планировал взять кредит в банке, а в качестве залога предложить свои будущие доходы от телевизионных прав в ЛЧ.

Однако УЕФА категорично ответил отказом на данную просьбу "Барсы". Отмечается, что боссов сине-гранатовых данная позиция УЕФА сильно удивила.

Отказ был мотивирован тем, что нет никаких гарантий, что "Барселона" будет участвовать в Лиге Чемпионов все ближайшие сезоны.

Напомним, что ранее каталонский клуб продал 15% телевизионных прав и 25% своей компании Barca Studios.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981612-uefa-otkazal-barselone-v-vydache-kredita/