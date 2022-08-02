АПЛ хочет публиковать переговоры судей с ВАР

Судья смотрит повтор эпизода при помощи системы VAR. Фото: gettyimages.com

Глава АПЛ Ричард Мастерс заявил, что лига планирует публиковать записи переговоров главного судьи и арбитров ВАР после матча, чтобы повысить прозрачность решений, сообщает The Times.

"Существует общее мнение, что это хорошо. Мы хотим стать более открытыми для болельщиков с точки зрения принятия решений судьями. Мы хотим показывать людям, как принимаются решения», – сказал Мастерс.

АПЛ рассчитывает, что публикация переговоров арбитров повысит прозрачность принимаемых решений. Аудио собираются выкладывать только после игр, так как выведение переговоров в прямой эфир на данный момент не разрешено.

Стоит отметить, что аналогичная практика уже используется в МЛС. Американская лига выпускает видео на YouTube с разбором решений арбитров, и они сопровождаются аудио с переговорами судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981394-apl-hochet-publikovat-peregovory-sudey-s-var/