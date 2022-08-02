Асхат Тагыберген: Игроки "Зриньски" играют в агрессивный футбол

Асхат Тагыберген, игрок "Тобола". Фото: instagram.com/fctobol/

Центральный костанайского "Тобола" Асхат Тагыберген прокомментировал предстоящий матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций против "Зриньски", сообщает сайт "Тобола".

"Зриньски" из Мостара является одним из лучших и самых успешных футбольных клубов Боснии и Герцеговины. Клуб шикарно провел минувший сезон в своем чемпионате. Да, мы понимаем, против них будет очень тяжело играть, у них очень хорошие игроки. Они играют в агрессивный футбол и любят прессинговать с самого начала.

Но нас больше интересует наша игра и наши успехи. Мы должны быть готовы на 100%. Только так мы сможем победить", - заявил казахстанский футболист.

Напомним, что "Тобол" первый матч сыграет на выезде 4 августа, а ответный поединок пройдет 11 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981385-ashat-tagybergen-igroki-zrinski-igrayut-v-agressivnyy-futbol/