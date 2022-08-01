Роберт Левандовский. Фото: Michael Reaves/Getty Images

Нападающий сборной Польши и испанской "Барселоны" Роберт Левандовский вернулся в Мюнхен, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками, сообщает Sportowe Fakty.

Поляк прибыл в Германию после возвращения из США, где был в турне. Игрокам "Барсы" дали выходные до 3 августа.

Левандовский прибыл в Мюнхен, чтобы попрощаться с "Баварией", в том числе с игроками. Кроме того, у Роберта запланированы встречи с тренером Юлианом Нагельсманном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

Ранее между Левандовским и "Баварией" возникла напряженность. Форвард утверждал, что его трансфер сопровождали комментарии, не соответствующие действительности. Поляк также сказал, что "Бавария" пыталась найти аргументы для его продажи в другой клуб.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981191-robert-levandovskiy-vernulsya-v-myunhen/