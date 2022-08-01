Лионель Месси выиграл 41 трофей в карьере

Лионель Месси. Фото: Masashi Hara/Getty Images

Футболист сборной Аргентины и французского клуба "ПСЖ" Лионель Месси вчера выиграл 41-й командный трофей в своей профессиональной карьере, сообщает Sports.ru.

Напомним, что вчера "ПСЖ" обыграл "Нант" со счетом 4:0 в финале Суперкубка Франции. На счету Лионеля Месси один забитый мяч.

До этого аргентинец в составе "Барселоны" 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. С "ПСЖ" он брал чемпионат Франции.

В составе сборной Аргентины Лионель брал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

Больше трофеев лишь у защитника "Барселоны" Дани Алвеса – 46. Однако есть мнение о том, что у бразильца не так много трофеев, а 42. Под сомнение ставятся победа в чемпионате штаба Баия и Кубок Нордесте в 2001 году. Тогда Алвес выступал за "Баию".

Также не все учитывают Суперкубок Франции-2018, так как в том матче Дани не попал в заявку "ПСЖ", и победу Алвеса со сборной Бразилии на молодежном чемпионате мира-2003.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981186-lionel-messi-vyigral-41-trofey-v-karere/