Финал женского Евро-2022 побил рекорд чемпионатов Европы по посещаемости

Женская сборная Англии по футболу. Фото: Alex Pantling - The FA/The FA via Getty Images

На финале женского чемпионата Европы между Англией и Германией был установлен новый рекорд посещаемости турнира, сообщает официальный Twitter-аккаунт турнира.

Прошедший на "Уэмбли" матч сборных Англии и Германии посетили 87 192 зрителя. Это рекорд как для женских Евро, так и для мужских.

Предыдущий рекорд посещаемости финала чемпионата Европы для обоих полов был установлен в 1964 году. Тогда матч между мужскими сборными Испании и СССР на "Сантьяго Бернабеу" посетили 79 115 болельщиков.

Напомним, что в финале чемпионата Европы сборная Англии в дополнительное время обыграла Германию со счетом 2:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981180-final-zhenskogo-evro-2022-pobil-rekord-chempionatov-evropy-po-poseschaemosti/