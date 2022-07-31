Хави: Левандовский разочарован, ведь хочет понравиться болельщикам

Роберт Левандовский. Фото: James Williamson - AMA/Getty Images

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал игру новичка испанского клуба, нападающего Роберта Левандовского, сообщает Marca.

"На тренировках Левандовский уже забивает. Вчера мяч шел в ворота, а сегодня – нет. Он в новой команде. Нормально, что он немного разочарован, ведь ему хочется понравиться. Такое уже случалось с Луисом Суаресом. Такое было и у Феррана.

Левандовский будет забивать. Дело же не только в голах – медиа тоже на него давят. Роберту нужно продолжать работать и сохранять уверенность в себе. Я очень верю в него. Это всего лишь товарищеские матчи. Я не волнуюсь", – заявил главный тренер "Барсы" Хави.

Напомним, что Роберт Левандовский вышел на поле в составе нового клуба на три товарищеских матча – против "Реала" (1:0) он отыграл 45 минут, против "Ювентуса" (2:2) – 62 минуты, а против "Нью-Йорк Ред Буллс" (2:0) – 73 минуты. Ни в одной из этих игр Левандовски не отметился результативными действиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981053-havi-levandovskiy-razocharovan-ved-hochet-ponravitsya-bolelschikam/