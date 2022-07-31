"Арсенал" презентовал новую резервную форму

ФК "Арсенал". Фото: twitter.com/Arsenal

Лондонский "Арсенал" презентовал новый резервный комплект игровой формы на следующий футбольный сезон, сообщает пресс-служба английского клуба.

Новая третья форма резервная "Арсенала" состоит из розовой футболки с синими вставками у воротничка и темно-синих шорт. Участие в презентации исторического комплекта приняли футболистки и футболисты лондонского клуба во главе с Букайой Сакой и Мартином Эдегором.

Презентация формы сопровождалась серией короткометражных социальных фильмов, посвященных новому поколению болельщиков, которые положительно влияют на окружающее их общество.

Напомним, что в прошлом сезоне "Арсенал" финишировал на пятом месте в АПЛ и выступит в Лиге Европы. Вчера "канониры" разгромили в товарищеском матче "Севилью" со счетом 6:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981052-arsenal-prezentoval-novuyu-rezervnuyu-formu/