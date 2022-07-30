У футболиста "Боруссии" выявили злокачественную опухоль яичка

Себастьян Аллер. Фото: David Inderlied/picture alliance via Getty Images

У нападающего дортмундской "Боруссии" и сборной Кот-д’Ивуара Себастьяна Аллера была выявлена злокачественная опухоль яичка, сообщает официальный сайт немецкой команды.

Диагноз Себастьяна Аллера подтвердило гистологическое исследование.

Теперь 28-летний футболист должен пройти курс химиотерапии. В связи с этим форвард пропустит несколько месяцев.

"Теперь Себастьян получит наилучшее лечение. Шансы на выздоровление очень хорошие. Мы желаем ему и его семье много сил и оптимизма. Наши мысли с ним в это трудное время", – сказал спортивный директор "Боруссии" Себастьян Кель.

Напомним, что Себастьян Аллер был приобретен у «Аякса» за рекордные для дортмундцев 31+4 млн евро в начале июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981006-u-futbolista-borussii-vyyavili-zlokachestvennuyu-opuhol-yaichka/