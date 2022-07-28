Болельщики "Атлетико" против трансфера Криштиану Роналду

Криштиану Роналду в потрибунном помещении. Ото: UEFA/UEFA via Getty Images

Фанаты мадридского "Атлетико" выступили против трансфера нападающего сборной Португалии и английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает Twitter-аккаунт международного объединения болельщиков "Атлетико".

"Учитывая, что трансфер Криштиану Роналду – это нечто большее, чем простой слух, мы выражаем абсолютное неприятие возможного подписания контракта с ним. Это мы публично сделали и 19 июля с помощью соцсетей.

Вышеназванный игрок представляет собой противоположность ценностям, которые являются отличительными чертами "Атлетико". Это готовность прикладывать усилия, щедрость, простота и смирение, которые свойственны тем, кто хочет защищать наши ценности.

Даже в том случае, а это маловероятно, если такой игрок, как Криштиану Роналду, который находится на откровенном спаде, поможет завоевать титул, мы не примем его.

Чувство принадлежности к "Атлетико" – это не то, чего он сможет достичь, к сожалению. Поэтому он никогда не получит нашей любви или признания.

Поэтому мы просим клуб отказаться от идеи о подписании контракта с ним, если этот вариант когда-либо рассматривался", – сказано в заявлении международного объединения фанатов мадридского клуба.

Напомним, что Криштиану Роналду намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который может выиграть Лигу Чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980669-bolelschiki-atletiko-protiv-transfera-krishtianu-ronaldu/