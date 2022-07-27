Футболист Луис Суарес продолжит карьеру в Уругвае

Луис Суарес. Фото: twitter.com/marleynaty

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Барселоны" Луис Суарес продолжит карьеру в чемпионате Уругвая, передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу футболиста в Twitter.

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35-летний нападающий опубликовал видео в социальных сетях, где подтвердил свой переход в состав уругвайского "Насьонала".

Отметим, что именно в этом клубе Суарес начал профессиональную карьеру.

Ранее сообщалось, что Луис подпишет контракт с "Насьоналом" до конца текущего года.

Прошлый сезон уругвайский форвард провел в мадридском "Атлетико", забив 13 голов в 45 матчах.

Также в карьере Луиса Суареса значатся такие команды, как "Барселона" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Аякс" (Нидерланды) и "Гронинген" (Нидерланды).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980501-futbolist-luis-suares-prodolzhit-kareru-v-urugvae/