"Рома" провела презентацию Пауло Дибалы

Пауло Дибала. Фото: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images

Итальянская "Рома" презентовала болельщикам аргентинского полузащитника Пауло Дибалу, сообщает пресс-служба римского клуба.

На презентацию Дибалы пришли более 10 тыс. болельщиков. Фанаты пели гимн клуба, размахивали флагами, жгли пиротехнику и скандировали фамилию нового любимца. На некоторых баннерах было изображение Пауло с его фирменным жестом.

"Привет, Рим. Спасибо большое! Как я уже говорил ранее, мне очень приятно познакомиться с болельщиками нового клуба. Много раз играл против "Ромы", и матчи в столице всегда складывались непросто. Хочу как можно скорее сыграть на "Олимпико" и пройти этот путь вместе со всеми вами. Понимаю, какая на мне лежит ответственность. Сейчас самое главное — привести себя в форму. Хочу улучшать настроение этой фантастической публике", - обратился Дибала к болельщикам на презентации.

Напомним, что Пауло Дибала побил рекорд экс-футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду по числу продаж футболок за первые сутки после трансфера в клуб итальянской Серии А.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980444-roma-provela-prezentatsiyu-paulo-dibaly/