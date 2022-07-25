Футболист сборной Казахстана попал в символическую сборную тура РПЛ

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: vk.com/pfc_cska

Футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в символическую сборную второго тура чемпионата России, сообщает WhoScored.

В матче с "Сочи" (3:0) он играл на позиции центрального защитника. Оценка Зайнутдинова за матч – 7.8.

Также из ЦСКА в сборную попали голкипер Игорь Акинфеев и полузащитник Хесус Медина. Ранее Зайнутдинов оказался в символической сборной первого тура.

Отметим, что Зайнутдинов второй тур подряд играет на позиции центрального защитника. Клуб Бахтиера после двух стартовых туров чемпионата России с шестью очками возглавляет турнирную таблицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980078-futbolist-sbornoy-kazahstana-popal-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-tura-rpl/