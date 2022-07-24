Эрлинг Холанд: Гвардиола – немного сумасшедший, и мне это нравится

Эрлинг Холанд. Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал свой первый матч за английский клуб, сообщает VG.

"Хорошее начало, я забил отличный гол, на матче была прекрасная атмосфера. Так что все прошло хорошо. У меня прекрасные ожидания от сезона. Думаю, он будет чертовски хорошим.

. Все будет весело. Я провел в "Манчестер Сити" неделю, так что пока не так много могу сказать. Но я хорошо тренировался. Я готов к тому, что ждет нас впереди.

Это было прекрасно. Матч посетили 80 тысяч зрителей, которые поддерживали нас и кричали. Игра прошла в чудесной атмосфере на прекрасном стадионе. Было здорово забить первый гол здесь", – сказал 22-летний нападающий.

Напомним, что вчера Эрлинг Холанд забил свой первый гол за "Манчестер Сити".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979961-erling-holand-gvardiola-nemnogo-sumasshedshiy-i-mne-eto-nravitsya/