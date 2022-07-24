Холанд принес победу "Манчестер Сити" над "Баварией" (видео)

Эрлинг Холанд. Фото: twitter.com/ManCity/

Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" в товарищеском матче победил чемпиона Германии мюнхенскую "Баварию" в Грин-Бей (штат Висконсин, США), передает NUR.KZ.

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Контрольная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба. Единственный и победный гол на 12-й минуте игры забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд.

Отметим, что из-за непогоды матч был прерван в первом тайме. В итоге команды доиграли поединок в формате два тайма по сорок минут.

Теперь "Манчестер Сити" 30 июля встретится с "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии. Тогда как "Бавария" в этот же день встретится с "РБ Лейпцигом" в Суперкубке Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979939-holand-prines-pobedu-manchester-siti-nad-bavariey-video/