"Арсенал" разгромил "Челси" в товарищеском матче

ФК "Арсенал". Фото: twitter.com/Arsenal

Футбольные клубы из Лондона "Арсенал" и "Челси" провели контрольную встречу в американском городе Орландо (штат Флорида), передает NUR.KZ.

Товарищеский поединок завершился разгромной победой "канониров" со счетом 4:0. В составе "Арсенала" отличились Габриэль Жезус (15-я минута), Мартин Эдегор (36-я минута), Букайо Сака (65-я минута) и Самби Локонга (93-я минута).

Отметим, что в этой игре дебютировали украинский полузащитник Александр Зинченко за "Арсенал" и сенегальский защитник Калиду Кулибали за "Челси".

Добавим, что подопечные Микеля Артеты одержали пятую победу из пяти в это межсезонье. Бразильский нападающий Габриэль Жезус забил четыре гола в четырех предсезонных встречах.

Следующий матч "Арсенал" проведет 30 июля против "Севильи" в рамках Кубка Эмиратов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979937-arsenal-razgromil-chelsi-v-tovarischeskom-matche/