"Барселона" победила "Реал" в США (видео)

Роберт Левандовский. Фото: James Williamson - AMA/Getty Images

Действующий обладатель кубка Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" провели контрольную встречу в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает NUR.KZ.

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Товарищеский поединок завершился со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба. Единственный и победный мяч на 27-й минуте игры забил новичок "Барселоны" бразилец Рафинья.

Отметим, что также в этой игре за "сине-гранатовых" дебютировал Роберт Левандовский. Польский нападающий вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве на габонца Пьера-Эмерика Обамеянга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979936-barselona-pobedila-real-v-ssha-video/