Зайнутдинов помог ЦСКА выйти в лидеры чемпионата России

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: vk.com/pfc_cska

ФК ЦСКА, за который выступает казахстанский полузащитник Бактиер Зайнутдинов, разгромил дома "Сочи" в рамках второго тура чемпионата России по футболу, передает NUR.KZ.

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Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу армейского клуба. Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

В составе ЦСКА дубль оформил парагваец Хесус Медина, еще один гол на свой счет записал колумбиец Хорхе Карраскаль.

Тем самым московский клуб после двух туров вышел в лидеры чемпионата России по футболу.

Отметим, что 24-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. Ранее Бахтиер защищал честь "Ростова" (Россия) и "Тараза" (Казахстан).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979908-zaynutdinov-pomog-tsska-vyyti-v-lidery-chempionata-rossii/