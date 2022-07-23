"Милан" презентовал новую форму

Фото: Chris Ricco/Getty Images

Чемпион Италии презентовал новую выездную форму на следующий футбольный сезон, сообщает официальный сайт миланского клуба.

Новая форма, созданная немецким брендом Puma, выполнена в белом цвете с горизонтальными красными полосами. Семь полос символизируют семь побед в Лиге чемпионов. В центре футболки располагается логотип фирменного спонсора клуба – Fly Emirates.

На рукавах формы представлены спонсоры BitMEX и Wefox. Футболка будет доступна как в стандартном варианте, так и в репликах мужской и женской модели, а также в комплекте молодежной команды.

Похожая выездная форма была у команды в сезоне 1984.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979905-milan-prezentoval-novuyu-formu/