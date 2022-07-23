Пауло Дибала. Фото: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images

Аргентинский полузащитник "Ромы" Пауло Дибала повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству проданных футболок, сообщает La Gazetto dello Sport.

"Рома" повторила показатель "Ювентуса" в первый день продаж футболок Криштиану Роналду после перехода португальца в клуб в 2018 году.

Цена оригинальной футболки «Ромы» с номером и фамилией составляет 130 евро, реплика стоит на 20 евро меньше.

Рекорд по наибольшему числу проданных футболок среди игроков "Ромы" за все время принадлежит многолетнему капитану команды Франческо Тотти, выступавшему за клуб с 1992 по 2017 годы.

Напомним, что Пауло Дибала перешел в "Рому" на правах свободного агента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979904-paulo-dibala-povtoril-rekord-krishtianu-ronaldu/