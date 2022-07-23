"Реал" продлил контракт с Милитао

Эдер Милитао. Фото: Alvaro Medranda/Eurasia Sport Images/Getty Images

Мадридский "Реал" продлил контракт с бразильским центральным защитником Эдером Милитао до 2028 года, сообщает Marca.

Как и в случае с Винисиусом и Родриго, документы были подписаны в начале июля, до отъезда "Реала" в турне по США. Срок предыдущего контракта Эдера с "Мадридом" был рассчитан до 2025 года.

Зарплата бразильца по новому договору существенно возросла – с 3,5 млн (за счет бонусов сумма ранее могла достигать 4 млн евро) до 7 млн евро.

В соглашении прописаны отступные в размере 500 млн евро. Установив их, «Реал» хочет отпугнуть потенциальных претендентов на Эдера. Наиболее серьезным был интерес со стороны «Челси», но игрок хотел остаться в "Реале".

О подписании нового контракта с Милитао "Реал" объявит после предсезонного турне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979903-real-prodlil-kontrakt-s-militao/