Александр Зинченко попрощался с футболистами "Манчестер Сити"

Александр Зинченко. Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Украинский футболист Александр Зинченко попрощался с "Манчестер Сити" перед переходом в лондонский "Арсенал", сообщает Instagram-аккаунт футболиста.

"Это было отличное путешествие. Я присоединился к семье, будучи очень юным. И вы сразу поверили в меня. Ну почти сразу. Мы вместе писали нашу историю. Мы выигрывали трофеи, становились сильнее после поражений. Мы никогда не искали легких побед, и мы умели праздновать их красиво.

Вы поддерживали меня в самый сложный период моей жизни, и вы навсегда стали частичкой моего сердца. Спасибо вам всем, "Манчестер Сити", - написал украинский полузащитник.

Напомним, что футболист переходит из "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979859-aleksandr-zinchenko-poproschalsya-s-futbolistami-manchester-siti/