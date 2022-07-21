Футболист сборной Италии раскритиковал ФИФА и УЕФА

Жоржиньо - автор решающего пенальти. Фото: Carl Recine - Pool/Getty Images

Полузащитник сборной Италии и лондонского "Челси" Жоржиньо раскритиковал руководство ФИФА и УЕФА, сообщает Globo Esporte.

"Считаю глупостью то, что победитель Евро не попадает напрямую на чемпионат мира. Позвоните ФИФА, УЕФА, узнайте причину.

Может, я возмущен больше прежнего потому, что мы не поедем в Катар, но сейчас ты умираешь ради победы, а потом снова обязан участвовать в отборочном турнире.

Тогда для чего выигрывать Евро? Это победа ради победы? Клуб, выигравший Лигу Европы, выходит в Лигу чемпионов. Победитель ЛЧ выступает на клубном чемпионате мира. Клубный ЧМ – вершина, дальше подниматься некуда.

А тут получается, что ты выигрываешь Евро, Кубок Америки, Кубок Азии, но не выходишь на ЧМ напрямую. Это просто бред", – заявил хавбек.

Напомним, что сборная Италии не вышла на чемпионат мира в Катар, уступив в стыковом матче Северной Македонии со счетом 0:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979612-futbolist-sbornoy-italii-raskritikoval-fifa-i-uefa/