Агент Жорже Мендеш предлагал "Барселоне" купить Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Tibor Illyes - Pool/Getty Images

Агент португальского нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш предлагал каталонской "Барселоне" купить форварда "МЮ", сообщает Twitter-аккаунт журналиста Бена Джейкобса.

Мендеш предлагал каталонскому клубу пригласить 37-летнего форварда "Манчестер Юнайтед" до того, как сине-гранатовые оформили трансфер Роберта Левандовского.

Несмотря на то, что португалец готов пойти на снижение зарплаты на 30%, интереса от других команд к нему нет. Ни "Атлетико", ни "Реал" не намерены приглашать его.

Сам Роналду хотел бы сменить клуб не только ради игры в Лиге чемпионов, но и для того, чтобы не только на нем висело бремя ответственности за результаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979611-agent-zhorzhe-mendesh-predlagal-barselone-kupit-krishtianu-ronaldu/