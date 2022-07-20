Пауло Дибала перешел в "Рому"

Пауло Дибала. Фото: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images

Нападающий сборной Аргентины по футболу 28-летний Пауло Дибала продолжит карьеру в итальянской "Роме", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт римской команды.

28-летний футболист перешел в стан "волков" на правах свободного агента. Дибала подписал контракт с "Ромой" на три сезона (до лета 2025 года).

Аргентинский нападающий будет выступать в "Роме" под 21-м номером.

Напомним, что с 2015 по 2022 год Пауло выступал за "Ювентус". В составе туринского клуба нападающий провел 210 матчей, в которых забил 82 гола.

Также в карьере Дибалы значатся такие команды, как "Палермо" (Италия) и "Институто" (Аргентина).

Напомним, что Пауло Дибала пять раз выигрывал чемпионат Италии, а также четыре раза становился обладателем Кубка Италии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979398-paulo-dibala-pereshel-v-romu/