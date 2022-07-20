"Бавария" объявила о трансфере Маттейса Де Лигта

Маттейс Де Лигт: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт перешел из итальянского "Ювентуса" в мюнхенскую "Баварию", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Защитник подписал контракт с немецким клубом сроком до 2027 года. Он взял 4-й номер в новой команде.

Ранее стало известно, что мюнхенцы заплатят "Ювентусу" 70 млн евро за трансфер игрока.

"Я очень рад стать игроком этого прекрасного клуба. "Бавария" – самый успешный клуб Германии, один из самых успешных клубов Европы и мира.

С самого начала я почувствовал искреннее уважение со стороны менеджмента, тренера и руководства клуба – это убедило меня.

Кроме того, "Бавария" – прекрасно управляемый клуб с большими целями. Я очень рад, что стану частью истории этой команды", – сказал де Лигт.

Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979365-bavariya-obyavila-o-transfere-matteysa-de-ligta/