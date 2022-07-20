У футболиста "Боруссии" выявлена опухоль яичка

Себастьян Аллер. Фото: David Inderlied/picture alliance via Getty Images

У нападающего дортмундской "Боруссии" Себастьяна Аллера была обнаружена опухоль яичка, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Нападающий в понедельник утром пожаловался на плохое самочувствие, и после серии медицинских процедур у него была выявлена опухоль яичка.

Футболист сборной сборной Кот-д′Ивуара досрочно покинул тренировочный лагерь команды в Швейцарии и будет обследоваться в специализированном медицинском учреждении.

Напомним, что Аллер был приобретен у "Аякса" за рекордные для дортмундцев 31+4 млн евро в начале июля.

Напомним, что в прошлом сезоне форвард стал одним из лучших бомбардиров Лиги Чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979359-u-futbolista-borussii-vyyavlena-opuhol-yaichka/