Рикарду Алвеш покинул "Кайрат"

Рикарду Алвеш. Фото: vk.com/fckairat

29-летний португальский полузащитник Рикарду Алвеш покинул состав футбольного клуба "Кайрат", сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт алматинской команды.

Бывший капитан "Кайрата" продолжит карьеру в иранском "Тракторе", который не так давно возглавил бывший тренер алматинцев Курбан Бердыев.

Напомним, что Рикарду Алвеш выступал за "Кайрат" с 2021 года. В составе алматинского клуба португальский полузащитник провел 36 матчей, в которых забил три гола и отдал 15 результативных передач.

В прошлом сезоне Алвеш вместе с "Кайратом" выиграл Кубок Казахстана, а также сыграл в групповом этапе Лиги Конференций УЕФА.

До "Кайрата" Рикарду защищал честь таких команд, как "Крылья Советов" (Россия), "Оренбург" (Россия), "Олимпия" (Словения), "Рапид" (Румыния), "Портимоненсе" (Португалия) и Белененсеш" (Португалия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979159-rikardu-alvesh-pokinul-kayrat/