"Арсенал" презентовал новую форму

ФК "Арсенал". Фото: twitter.com/Arsenal

Английский "Арсенал" показал новую выездную форму на следующий футбольный сезон, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Экипировка от компании adidas выполнена в черном цвете, эмблема в виде пушки и логотипы спонсоров – в бронзовом. "Канониры" отметили, что новый комплект посвящен болельщикам команды по всему миру.

В сочетании с черными шортами и носками футболка будет доступна как в аутентичном варианте, так и в репликах мужской и женской модели, а также в комплекте молодёжной команды.

Впервые "Арсенал" сыграет в этой форме завтра. Это будет товарищеский матч против "Орландо Сити" в рамках предсезонного турне по США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979142-arsenal-prezentoval-novuyu-formu/