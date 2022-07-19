Полиция задержала футболиста "Милана" из-за схожести с наркоторговцем

Тьемуэ Бакайоко. Фото: Sportinfoto/vi/DeFodi Images via Getty Images

Игрока итальянского "Милана" Тьемуэ Бакайоко по ошибке задержала полиция из-за схожести с темнокожим наркоторговцем, сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В Милане произошла перестрелка с участием преступника, торгующего наркотиками. На следующий день полиция остановила автомобиль игрока "Милана", так как он соответствовал описанию машины подозреваемых — черный внедорожник. На Бакайоко была зеленая рубашка, как и на одном из подозреваемых.

Пока игрока обыскивали, один из офицеров держал на прицеле пассажиров машины. Спустя несколько минут полицейские узнали игрока и отпустили, принеся извинения.

Эпизод случился 3 июля, но известно о нем стало только сейчас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979137-politsiya-zaderzhala-futbolista-milana-iz-za-shozhesti-s-narkotorgovtsem/