Футболист завершил карьеру после оскорблений болельщиков

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Вратарь египетского клуба "Аль-Иттихад" Ахмед Йехия принял решение завершить карьеру после оскорблений собственных фанатов, сообщает Спорт24.

Встреча состоялась 14 июля и завершилась разгромным поражением "Аль-Иттихада" со счетом 0:5. За пару дней до игры Йехия потерял брата, но настоял на участии в матче.

Тем не менее после пятого пропущенного мяча футболист не выдержал оскорблений со стороны болельщиков собственной команды и в слезах направился в подтрибунное помещение со словами: «Я больше не буду играть в футбол!» Судья остановил игру, а тренеры и запасные игроки начали успокаивать футболиста, который вскоре ушел в раздевалку.

На следующий день Йехия в социальных сетях объявил о завершении карьеры.

"Спасибо египетским болельщикам за поддержку. После вчерашних событий я решил раз и навсегда уйти из футбола", — написал 34-летний вратарь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979136-futbolist-zavershil-kareru-posle-oskorbleniy-bolelschikov/