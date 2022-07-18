"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере игрока сборной Аргентины

Лисандро Мартинес. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес перешел в английский "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт манкунианского клуба.

Английский клуб сообщил, что договорился с "Аяксом" о трансфере игрока. Официально переход будет оформлен, когда "МЮ" согласует с Лисандро условия личного контракта. Также игроку предстоит еще пройти медосмотр и получить британскую визу.

Вскоре "Аякс" сообщил, что манкунианцы заплатят за 24-летнего футболиста 57+10 млн евро.

В минувшем сезоне Лисандро провел 36 матчей за "Аякс" во всех турнирах и забил один гол.

Напомним, что в текущее трансферное окно "МЮ" также подписал полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979042-manchester-yunayted-obyavil-o-transfere-igroka-sbornoy-argentiny/