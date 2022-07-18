Жозе Моуринью сделал тату с изображением Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Жозе Моуринью. Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью сделал татуировку со всеми выигранными еврокубками, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Это моя татуировка. Радость римлян после победы в Лиге конференций побудила меня сделать ее. Тогда я подумал о чем-то особенном, о чем-то, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки.

В то же время я хотел уникальную татуировку, такую, которую пока могу сделать только я. Альберто показал мне несколько предложений, я лишь изменил некоторые детали. Вот моя татуировка", – написал тренер "Ромы".

Португалец выложил фото шаблона татуировки, но не показал, как она выглядит у него на плече, где он набил ее десять дней назад. На каждом трофее изображены кружочки в цветах клубах, с которыми Жозе побеждал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979039-zhoze-mourinyu-sdelal-tatu-s-izobrazheniem-ligi-chempionov-ligi-evropy-i-ligi-konferentsiy/