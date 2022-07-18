"Барселона" продаст 15% телевизионных прав

Камп Ноу. Фото: Eric Alonso/Getty Images

Каталонская "Барселона" продаст 15% своих телеправ для того, чтобы зарегистрировать новых футболистов, сообщает Diario Sport.

На этой неделе "блауграна" продаст 15% своих телевизионных медиа-прав американской инвестиционной компании Sixth Street за 320-330 млн евро.

Это второй экономический рычаг, позволяющий "Барсе" укрепить свое финансовое положение и зарегистрировать новичков. Ранее каталонцы за 207,5 млн евро продали 10% своих телеправ этому же инвестиционному фонду.

Отмечается, что второго рычага может быть недостаточно для осуществления всех целей сине-гранатовых. Может потребоваться активация третьего рычага – продажа 49% прав на Barça Studios (фирмы, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979033-barselona-prodast-15-televizionnyh-prav/