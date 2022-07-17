Футболиста задержали за неуплату алиментов прямо перед матчем

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Игрока третьего дивизиона чемпионата Бразилии арестовала полиция прямо перед началом матча из-за неуплаты алиментов, сообщает Globo Esporte.

Эдер Лима, игрок клуба "Феррориварио" из третьего бразильского дивизиона, был в стартовом составе на матч.

Но его прямо перед началом встречи на стадионе задержала полиция и отвезла в участок. Причина – неуплата алиментов. Тренерскому штабу команды пришлось заменить игрока.

На данный момент в ситуации разбираются юридический департамент клуба и адвокат Эдера Лимы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978884-futbolista-zaderzhali-za-neuplatu-alimentov-pryamo-pered-matchem/